Москва, 8 апреля, 2025, 16:39 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 8 апреля приняла во втором и третьем чтениях законопроект об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу.

Petrov Sergey/Global Look Press

Новые нормы вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе».

По этим нормам, решение о призыве на военную службу, не исполненное в период призыва, должно быть исполнено в течение года в следующие периоды призыва. Речь идет о случаях, когда решение в отношении призывника было принято, но он не был отправлен к месту прохождения службы в период призыва.

Также предусматривается возможность создания единой призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что поправки позволят сократить количество должностных лиц, задействованных для проведения призыва, в том числе врачей-специалистов, востребованных в системе здравоохранения, а также позволят снизить потребность в обеспечении врачей-специалистов медицинским оборудованием.

Поправки вступят в силу со дня официального опубликования закона. На осенний призыв 2024 года они не распространяются.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля депутаты также приняли поправку в закон, согласно которой от призыва в армию освобождаются граждане РФ, служившие в Вооружённых силах ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формированиях и органах обеих республик.

Также от призыва на срочную службу освобождены граждане РФ, которые более полугода принимали участие в боевых действиях по решению органов власти ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года, и граждане, не менее шести месяцев пребывавшие в составе добровольческих формирований.