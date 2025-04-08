Белгород, 8 апреля, 2025, 16:14 — ИА Регнум. В Белгородской области трактор подорвался на мине во время работы в поле. Об этом 8 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Он уточнил, что это произошло в районе села Мешковое в Шебекинском округе. По словам Гладкова, в результате взрыва пострадал тракторист, а сельхозтехника полостью уничтожена огнём.

«Мужчина получил осколочное ранение предплечья и множественные ранения лица. Он самостоятельно обратился в местную амбулаторию, где медики оказали ему необходимую помощь», — написал губернатор в Telegram-канале.

Пострадавшего переведут для дальнейшего лечения в городскую больницу Белгорода.

Как сообщало ИА Регнум, аналогичный случай произошёл в Курской области 28 марта. Мужчина получил ранения при наезде на мину Вооружённых сил Украины, когда вспахивал поле. С минно-взрывной травмой, осколочным ранением затылочной области головы и шеи его доставили в Курскую областную больницу.

18 марта трое мирных жителей пострадали в результате наезда служебного автобуса на взрывное устройство ВСУ в Краснояружском районе Белгородской области.

Гладков 8 апреля сообщил, что в Белгородской области пострадали два бойца подразделения «Орлан». Они получили ранения в посёлке Красная Яруга при выполнении боевых задач. ​​​​​​​В результате атаки дрона один мужчина получил множественные осколочные ранения лица, второй — касательное осколочное ранение правого плеча. После оказания неотложной помощи в Краснояружской ЦРБ пострадавших переведут в областную клиническую больницу.