Москва, 8 апреля, 2025, 16:23 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 8 апреля приняла поправку в закон, согласно которой от призыва в армию освобождаются граждане РФ, служившие в Вооружённых силах ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формированиях и органах обеих республик.

Алексей Майшев/РИА Новости

Также от призыва на срочную службу освобождены граждане РФ, которые более полугода принимали участие в боевых действиях по решению органов власти ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года.

Кроме того, предлагается освободить от призыва на военную службу граждан, не менее шести месяцев пребывавших в составе добровольческих формирований. Граждане, которые пребывают в добровольческих формированиях на момент призыва, будут пользоваться отсрочкой.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля министр обороны Андрей Белоусов представил проект по предоставлению статуса ветерана военнослужащим, которые отражают вторжение ВСУ на территорию Курской области. 3 апреля Госдума приняла данную поправку, согласно которой добровольцы, принимающие участие в боях на территориях, прилегающих к зонам проведения спецоперации, получат статус ветерана боевых действий.

Президент Владимир Путин в апреле 2024 года подписал закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий добровольцев, участвующих в спецоперации, и ополченцев Донбасса, участвовавших в боевых действиях с 11 мая 2014 года. Позднее Госдума приняла закон о распространении статуса ветерана боевых действий на участников СВО в Херсонской и Запорожской областях.

По данным на январь 2025 года, в России было принято 124 закона, направленных на поддержку участников спецоперации и членов их семей. В Госдуме отмечали необходимость на постоянной основе совершенствовать законодательную базу, чтобы российские военнослужащие ощущали поддержку.