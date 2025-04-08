Москва, 8 апреля, 2025, 16:07 — ИА Регнум. В 2025 году планируется значительно нарастить поставки наземных робототехнических комплексов в ВС России. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая на научно-технической конференции по вопросам эксплуатации и развития наземных робототехнических комплексов с учётом опыта проведения специальной военной операции.

Вадим Савицкий/ТАСС

«В 2024 году промышленностью и волонтёрскими организациями в ВС РФ было поставлено несколько сотен наземных робототехнических комплексов. В этом году планируем поставить на порядок больше», — отметил он.

По словам Белоусова, в настоящее время в каждой группировке войск ВС РФ налажено собственное производство наземных роботов.

Глава оборонного ведомства добавил, что необходимо обеспечить регулярный анализ опыта боевого применения наземных роботов, а также на его основе сформировать механизм корректировки тактико-технических требований к изделиям и описать тактику эффективного использования наземных роботов в комплексе с другими беспилотными системами по единому плану.

Как передавало ИА Регнум, осенью 2024 года Минобороны РФ оповестило, что на ореховском направлении российские военные уже давно выполняют задачи с использованием роботизированного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот», который создал один из военнослужащих группировки войск «Днепр», являющийся инженером по образованию.

В конце января Белоусов лично проинспектировал Южную группировку ВС РФ в зоне проведения СВО. Представители штаба группировки доложили министру об обеспечении войск. Кроме того, Белоусову представили современные роботизированные комплексы с боевыми модулями. Также министр ознакомился с ходом работ по модернизации, обслуживанию и ремонту дронов, роботизированных комплексов и другой техники.