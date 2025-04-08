Уватский район, Тюменская область, 8 апреля, 2025, 15:48 — ИА Регнум. Компания «РН-Уватнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») получила экономический эффект более 3,6 млрд рублей в 2024 году благодаря проектам по повышению производственной эффективности. Почти половину данного эффекта обеспечили новые проекты.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «РН-Уватнефтегаз» сэкономило более 3,6 млрд благодаря инновациям

В прошлом году специалисты предприятия разработали и внедрили 29 новаторских решений. Наибольший эффект принесла установка на автономных месторождениях мобильных модульных подстанций. Это позволило сократить сроки подключения кустовых площадок к сети электропередачи, а также капитальные затраты на строительство объектов энергетики. Экономический эффект от проекта превысил 181 млн рублей.

Значительный эффект также принесло сокращение времени восстановления скважин за счет совершенствования конструкции бурильной колонны. Решение позволило оптимизировать бурение наклонно-направленной части скважины, а также увеличить скорость бурения протяженных боковых горизонтальных стволов. При этом период восстановления скважины сократился почти вдвое, до 59 часов. Экономический эффект от реализации проекта превысил 91 млн рублей.

За шесть лет «РН-Уватнефтегаз» разработало 140 проектов повышения производственной эффективности, экономический эффект которых превысил 18,6 млрд рублей.