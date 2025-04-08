Вашингтон, 8 апреля, 2025, 15:52 — ИА Регнум. Администрация американского президента Дональда Трампа уволила представителя страны в военном комитете НАТО вице-адмирала Военно-морских сил (ВМС) США Шошанну Чатфилд. Об этом 8 апреля со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

(сс) U. S. Navy

«Вице-адмирал ВМС США Шошанна Чатфилд, занимающая руководящую должность в НАТО, была уволена в рамках, по всей видимости, расширяющейся чистки высших должностных лиц [из сферы] национальной безопасности администрацией Трампа», — отмечено в публикации.

Эту информацию изданию подтвердили в конфиденциальном разговоре три собеседника. В то же время Пентагон пока не прокомментировал агентству эти сведения. При этом сообщается, что американских союзников уже уведомили о кадровых изменениях.

Один из источников связал увольнение Чатфилд с её приверженностью политике разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

Чатфилд является одной из немногих женщин-офицеров американских ВМС с тремя звёздами, а также первой женщиной, которая возглавила Военно-морской колледж.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля стало известно об увольнении генерала Тимоти Хо с должности главы Киберкомандования, координирующего операции Пентагона по кибербезопасности, и Агентства национальной безопасности (АНБ) США.

Двое действующих и один бывший американский чиновники пояснили, что увольнение произошло неожиданно, причины ухода Хо неизвестны. Исполняющим обязанности директора АНБ назначили генерал-лейтенанта Уильяма Хартманна, он работал заместителем Хо в Киберкомандовании.

Кроме того, вместе с Хо уволили и его заместителя Венди Нобл, её перевели в офис заместителя министра обороны по разведке.

Отмечается, что увольнение Хо, который служил более 30 лет, вызвало протест у демократов в конгрессе США.

Хо с 2023 года возглавлял АНБ и Киберкомандование. Оба ведомства играют ведущую роль в обеспечении кибербезопасности страны. АНБ также поддерживает вооружённые силы и другие органы национальной безопасности, собирая и анализируя огромное количество данных и информации по всему миру.

По данным агентства Associated Press, в министерстве обороны США планируется сократить от 50 до 60 тыс. рабочих мест. Инициатива является частью кампании по сокращению государственных расходов, которая организована департаментом эффективности государственного управления (DOGE) под управлением миллиардера Илона Маска.