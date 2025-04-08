Москва, 8 апреля, 2025, 15:46 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому выпускники колледжей смогут поступить в вузы без ЕГЭ только на схожую специальность.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По действующему законодательству российские вузы могут принимать выпускников колледжей без сдачи ЕГЭ, лишь на основании вступительных экзаменов. При этом неважно, на какую специальность ранее обучался абитуриент.

Согласно новому закону, гражданам со средним профессиональным образованием будет разрешено поступить в вуз без ЕГЭ только в том случае, если направления подготовки совпадают.

«Например, из медицинского колледжа, окончив программу «Сестринское дело», абитуриент поступает на «Лечебное дело» в вуз только на основе вступительных испытаний. Но если абитуриент закончил «Бухгалтерский учёт» и поступает на «Лечебное дело», то при поступлении необходимо будет представить результаты ЕГЭ», — пояснил соавтор инициативы, первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Изменения вносятся в статью 70 закона «Об образовании в РФ». Изменённый закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, в январе зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин предложил оставить ЕГЭ только для школьников из регионов, желающих поступить в московские вузы. Другим же ученикам следует предоставить право выбора между ЕГЭ и классическим вариантом экзамена, подчеркнул он.

В том же месяце в Госдуме заявили, что процесс отказа от ЕГЭ в России уже начался. Отмечалось, что вместо Единого госэкзамена может появиться другой формат оценивания знаний выпускников старших классов, основанный на преимуществах ЕГЭ, а также на советской и российской системах образования.