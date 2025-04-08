Москва, 22 октября, 2012, 14:40 — ИА Регнум. Важной и своевременной назвал сегодня, 22 октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров инициативу спецпредставителя ООН/Лиги арабских государств по Сирии Лахдара Брахими о прекращении огня в дни мусульманского Праздника жертвоприношения (Ид аль-Адха), который отмечается 26 октября. С этой инициативой Брахими выступил 21 октября во время своего визита в Сирию. Он призвал сирийское правительство и оппозицию прекратить огонь на время Ид аль-Адха. "Я обратился с призывом ко всем сторонам принять одностороннее решение о прекращении насилия по случаю праздника, и это должно начаться сегодня или завтра", - заявил он.

"Россия всегда выступала и выступает за незамедлительную остановку любого насилия в Сирии, откуда бы оно ни исходило, - передает слова Сергея Лаврова пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ, - и мирное, без внешнего вмешательства урегулирование кровопролитного кризиса, приводящего к страданиям простых сирийцев. Призываем сирийское правительство и все оппозиционные группы позитивно откликнуться на предложение спецпредставителя ООН/ЛАГ. Считаем, что тем самым будет сделан столь необходимый шаг к долгосрочному прекращению огня и запуску политического процесса, призванного обеспечить демократическое обновление Сирии в интересах всех ее граждан".