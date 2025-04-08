Москва, 8 апреля, 2025, 15:50 — ИА Регнум. ООО «Шакман моторс», российский представитель китайского производителя грузовой техники Shacman, и китайский завод Shaanxi Heavy Duty Automobile Co. готовят проект локализации производства техники на территории России. Об этом на пресс-конференции 8 апреля сообщил представитель дилерского сообщества Shacman Владимир Пичугин.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Шакман моторс» и завод Shaanxi в настоящий момент готовят проект по организации производства техники на территории Российской Федерации», — сказал Пичугин.

Представитель Shaanxi Вань Сюйлинь в свою очередь сообщил, что компания с 2024 года исследует возможности локализации производства в России и налаживает партнёрские отношения с местными компаниями.

«Это позволяет нам укрепить присутствие на российском рынке», — заявил Вань Сюйлинь.

Ранее Росстандарт сообщил о запрете импорта и реализации грузовиков Shacman SX3258 из-за несоответствия ряду требований, предъявляемых к колёсным транспортным средствам. Пичугин отметил, что «Шакман моторс» подготовил план устранения претензий.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля сообщалось, что продажи в РФ грузовиков Shacman типа SX3258 приостановлены из-за возможного несоответствия требованиям. Генпрокуратура инициировала внеплановую проверку в отношении «Шакман Моторс». Основанием стали сведения о возможной угрозе для жизни и здоровья, связанной с эксплуатацией грузовиков.

Отмечалось, что у специалистов возникли претензии к несоответствию шумовых ограничений, которые отражаются на состоянии водителя и в конечном итоге могут спровоцировать аварию. Кроме того, было выявлено, что из-за особенностей противоподкатной и боковой защит существует угроза жизни и здоровью водителей и пассажиров легковых автомобилей при ДТП.

По итогам 2024 года крупнотоннажные грузовики Shacman вошли в топ-5 наиболее продаваемых в России. Всего было реализовано 102 тыс. таких автомобилей, в том числе 19,4 тыс. единиц грузовиков Sitrak, 17,3 тыс. единиц — КамАЗ, 15,7 тыс. единиц — Shacman, 11,6 тыс. единиц — FAW и 8,3 тыс. единиц — Dongfeng.