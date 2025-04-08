Москва, 8 апреля, 2025, 16:44 — ИА Регнум. В понедельник, 7 апреля, исполнилось 100 лет с момента начала форсированного процесса украинизации УССР.

7 апреля 1925 пленум ЦК КП (б)У постановил перейти к полной украинизации советского аппарата. Процесс с подачи будущего лидера ОУН (запрещенная в России экстремистская организация) Евгения Коновальца начался с замены русскоязычных вывесок. Однако только ими дело не ограничилось, и уже 30 апреля 1925 года вышло постановление, предписывающее госучреждениям и предприятиям за восемь месяцев полностью перейти на украинское делопроизводство.

Для этого сотрудники были вынуждены по четыре часа в неделю после работы изучать украинский, а те, кто отказывался, могли быть уволены без выходного пособия.

По данным ряда источников, к 1933 году, в период так называемого голодомора, в КП (б)У состояло уже 60% украинцев и только 23% русских. Средняя школа была украинизирована на 80%, пресса УССР — на 87,5%, а книгоиздание — почти на 77%.

Уже в 1930 году в УССР оставались только три большие русскоязычные газеты. В этом же году президиум Сталинского окрисполкома принял решение «привлекать к уголовной ответственности руководителей организаций, формально относящихся к украинизации, не нашедших способов украинизировать подчинённых, нарушающих действующее законодательство в деле украинизации».

К началу 1940-х годов процесс украинизации остановился на основании совместной директивы ЦК ВКП (б) и СНК СССР. Исполнение директивы на местах провели быстро — за несколько недель.

Более того, 28 декабря 1932 года бюро обкома ВКП (б) Центрально-Чернозёмной области постановило прекратить преподавание украинского языка во всех школах I и II ступеней (кроме седьмых групп выпуска текущего учебного года), отменить все курсы по подготовке учителей украинского языка, заменить во всех учебных планах преподавание украинского языка и литературы на преподавание русского языка и литературы, перевести все делопроизводство в судах и прокуратуре на русский язык, прекратить переписку на украинском языке и остановить любые надбавки работникам-украинцам за работу на украинском языке.

В послевоенные десятилетия в СССР об украинизации старались не вспоминать, а в энциклопедиях и вовсе не было статей об этом явлении.

В 1991 году украинизация уже на Украине стала постепенно возрождаться. Так, 30 сентября 2009 года на тот момент премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подписала постановление правительства, согласно которому в украинских школах в рабочее время предписывалось постоянно употреблять украинский язык. Но конституционный суд страны отменил данное постановление 10 февраля 2010 года, через три дня после победы Виктора Януковича на президентских выборах.

Однако уже в ноябре 2024 года запрет общения на русском языке вернулся в новом виде и был поддержан минобразования Украины.

Обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов отмечает, что несмотря на введенное украинскими властями требование использовать только национальный язык, на Украине по-прежнему довольно много людей, упорно продолжающих говорить по-русски, называть Кропивницкий Кировоградом и не желающих для себя такой «единой страны».

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь предложил перейти от «оборонительной» к «наступательной украинизации» страны.

Уже в феврале 2025 года Кремень заявил, что почти четверть заседаний украинских местных советов продолжают проводить на русском языке, несмотря на запрет. Омбудсмен напомнил, что требование использовать только украинский язык на заседаниях действует с лета 2024 года.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин отметил, что украинские власти вместе со своими западными кураторами пытаются уничтожить всё русское, но у такой политики нет будущего. Донбасс, Херсонская и Запорожская области, пока находились под контролем Киева, никогда не покидали пространство русской культуры.