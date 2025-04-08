Москва, 8 апреля, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Телеведущая Анфиса Чехова 8 апреля заявила, что партия «Новые люди» предлагает заменить термин «брак» в значении союза между мужчиной и женщиной на более привлекательное слово.

Илья Питалев/РИА Новости

Это может косвенно способствовать улучшению демографической ситуации, сказала Чехова во время пресс-подхода в Госдуме.

«Потому что говорят, как вы яхту назовёте, так она и поплывет. Когда люди вступают в брак, само уже это название говорит о том, что они занимаются чем-то сомнительным», — заявила телеведущая.

Название должно отсылать к счастью и к детям, отметила Чехова. Она рассказала, что «Новые люди» намерены провести конкурс на новое название брака и вручить призы победителям.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года президент Владимир Путин отметил, что для успешного решения задач развития РФ в ней должно быть намного больше россиян, чем сейчас. Глава государства заметил, что сейчас доля третьих и последующих детей в российских семьях уже растёт, однако сохраняются и некоторые негативные тенденции — снижение рождаемости и откладывание времени вступления в брак и рождения детей.

Президент отметил, что ситуация с демографией в «благополучных» странах хуже, чем в России, хотя они прилагают не меньше усилий для поддержки семей. Путин добавил, что показатели рождаемости в первую очередь связаны с крепкими семейными традициями, а не с высоким уровнем дохода.

28 февраля президент подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. Предполагается, что с 2027 по 2030 год право на маткапитал получат около 5 млн семей. Из федерального бюджета на выплаты в этот период выделят 2,776 трлн рублей. С 1 февраля размер материнского капитала в России увеличили на 9,5%, максимальная сумма составит 912 тыс. рублей.