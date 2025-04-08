Оренбург, 8 апреля, 2025, 15:17 — ИА Регнум. Международная акция «Сад памяти» состоялась в Оренбуржье. Инициатива приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Волонтеры «Роснефти» высадили более 10 тысяч сеянцев сосны в национальном парке «Бузулукский бор» на площади трёх гектаров, ранее пострадавших от природного пожара.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Оренбуржье состоялась акция «Сад памяти»

В акции приняли участие сотрудники «Оренбургнефти» (добывающий актив «Роснефти»), члены их семей и активисты «Движения первых» совместно с представителями лесничества.

Искусственная посадка деревьев сокращает период восстановления леса после пожаров и способствует сохранению экологического баланса. Новые деревья не только улучшат состояние атмосферного воздуха в регионе, но и станут напоминанием будущим поколениям о бессмертных подвигах героев.