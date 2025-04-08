Москва, 8 апреля, 2025, 15:03 — ИА Регнум. Голосовой помощник «Ева» компании «МегаФон» предотвращает большинство мошеннических вызовов, не доводя их до абонента. Около 10% звонков мошенников принудительно прерываются благодаря функции «Защита близких». О первых итогах внедрения новой опции сообщили в пресс-службе оператора.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Функция доступна клиентам «Мегафона» с января. Чтобы её активировать, нужно добавить номера близких в специальный список в настройках «Евы». Родственники дают согласие на внесение в список через СМС-код. Если им попытаются дозвониться мошенники, «Ева» заблокирует звонок или прервет его в время разговора. При этом владельцу списка поступит уведомление о вызове.

По данным специалистов, стремясь обойти защиту, мошенники пытаются связаться с жертвой в среднем с пяти разных номеров. Поэтому сразу после получения оповещения рекомендуется связаться с родственником, рассказать ему о том, что с ним общался мошенник, и напомнить основные правила защиты.

Согласно статистике подключения новой услуги, наибольшее беспокойство о близких проявляют мужчины в возрасте от 31 до 45 лет. На эту категорию приходится более 65% клиентов, создавших список родственников в специальном разделе «Евы». В среднем такой пользователь добавляет в него два номера.

Коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских отметил, что телефонное мошенничество остаётся сегодня одной из основных проблем в обществе. Специалисты компании ежедневно предпринимают усилия для минимизации рисков для клиентов. Кроме того, он подчеркнул, что программа «Защита близких» от «Евы» направлена на защиту от мошенников, в том числе самых уязвимых категорий граждан — пожилых людей и детей.

«МегаФон» запустил голосового ассистента «Еву» в июле 2021 года. Сейчас к ней подключены более 11 млн клиентов оператора.