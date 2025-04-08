Киев, 8 апреля, 2025, 15:03 — ИА Регнум. Российской ведущей телеканала «Россия-1» Ольге Скабеевой заочно предъявлены новые обвинения за поддержку спецоперации. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

Владимир Трефилов/РИА Новости

«СБУ заочно сообщила Ольге Скабеевой о новых подозрениях сразу по четырём статьям», — говорится в сообщении украинского ведомства.

В материалах дела указано, что телеведущая входит «в медийный пул Кремля», который якобы «используется для массового распространения информационно-психологических манипуляций». Скабееву также обвинили в публичных призывах захватить Киев, Запорожье и Херсон.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта СБУ предъявила заочные обвинения по трём уголовным статьям российскому телеведущему и гендиректору телеканала «Спас» Борису Корчевникову. В Telegram-канале ведомства уточнялось, что Корчевникова обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины, оправдании действий России и прославлении российских военных, а также в незаконном пересечении границы.

Ранее, 4 марта украинская спецслужба предъявила обвинения российскому актеру Ивану Охлобыстину за поддержку армии России и специальной военной операции. Более того, украинское ведомство заочно обвинило в этом же российского певца Григория Лепса.