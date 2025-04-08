Москва, 8 апреля, 2025, 15:06 — ИА Регнум. Государственная дума РФ приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении законопроект о повышении ответственности за дискредитацию использования Вооружённых сил РФ, призывы к санкциям в отношении России и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов. Заседание нижней палаты парламента состоялось 8 апреля.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Закон вводит новые квалифицирующие признаки в статьи 280.3, 284.2 и 284.3 Уголовного кодекса РФ. Так, за оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых РФ не участвует, в исполнении решений об уголовном преследовании должностных лиц или военнослужащих, предлагается ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Также документ предусматривает до пяти лет лишения свободы за призывы к санкциям против России, совершенные из корыстных побуждений или по найму. Предлагается также ужесточить уголовную ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ из корыстных побуждений или по найму.

Во всех случаях совершения этих преступлений будет применяться конфискация имущества, полученного в результате совершения данных преступлений, а также используемого или предназначенного для финансирования такой преступной деятельности.

Как сообщало ИА Регнум, законопроект, предполагающий лишение свободы на срок до пяти лет за дискредитацию российской армии и призывы к санкциям против России в корыстных целях, 21 марта внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным.

Как пояснила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, инициатива направлена на недопущение вмешательства во внутреннюю политику страны.

Помимо этого, в Госдуму внесли законопроект, позволяющий заочно проводить судебные разбирательства и вынесение приговоров в отношении любых лиц, которые совершили преступление против безопасности России. Здесь речь идет о призывах к экстремизму и терроризму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны и фейках о ВС РФ.

Яровая добавила, что подобные преступления ради корыстных целей говорят о повышенной степени опасности для российского общества. Плюс ко всему они указывают на особый цинизм преступников.