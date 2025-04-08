Курск, 8 апреля, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Час окончательного разгрома ВСУ в курском приграничье становится всё ближе. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Час окончательного разгрома противника на курской земле всё ближе! Верим в наших воинов, которые совсем скоро принесут нам долгожданную победу», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

8 апреля Минобороны сообщило об освобождении села Гуево Суджанского района — над населенным пунктом был поднят российский флаг. За сутки потери украинских формирований в курском приграничье превысили 290 бойцов.

Также ВС РФ ликвидировали танк, три бронетранспортёра, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два миномёта, а также четыре пункта управления БПЛА противника.

За весь период боёв после вторжения противника в Курскую область ВСУ потеряли более 72 760 бойцов, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 300 бронетранспортёров, 2260 боевых бронированных машин, 2644 автомобиля, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные завершают разгром украинских формирований в курском приграничье. По его словам, ВС РФ один за другим освобождают населённые пункты в окрестностях Суджи.