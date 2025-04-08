Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 8 апреля, 2025, 14:42 — ИА Регнум. По предварительным данным, никто не пострадал при стрельбе, устроенной в колледже в Новом Уренгое одним из студентов. Об этом сообщили в силовых структурах «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Никто не пострадал, пуля попала в интерактивную доску», — сказал собеседник агентства.

Ранее в управлении МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили, что учащийся колледжа в Новом Уренгое открыл огонь. На место сразу же выехали полицейские. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2024 года в Новом Уренгое инцидент со стрельбой произошёл в одной из школ. Учащийся принёс с собой пневматический пистолет, который выстрелил внутри сумки. Пуля оставила ссадину на щеке девочки, ей оказали медицинскую помощь. В ситуации разбирались следователи, было возбуждено уголовное дело.

В январе в одной из школ Рязани подросток выстрелил в голову 14-летнего мальчика из пистолета, стрелявшего пластиковыми пулями. Это произошло во время игры. Пострадавший получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому.

В том же месяце стрельбой закончился конфликт двух школьниц в подмосковном Щёлково. По словам 13-летней пострадавшей, она шла на тренировку мимо торгового центра, а находившаяся там компания подростков принялась оскорблять её. Девочка ответила на грубости, после чего обидчики пошли за ней. В дальнейшем зачинщица конфликта трижды выстрелила в школьницу и попала ей в лицо. Девочку госпитализировали, было возбуждено уголовное дело.