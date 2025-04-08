Сеул, 8 апреля, 2025, 14:37 — ИА Регнум. Южнокорейские солдаты открыли предупредительный огонь по военным КНДР, которые временно пересекли демаркационную линию на 38-й параллели. Об этом пишет местное агентство Yonhap со ссылкой на сообщение военных.

Global Look Press

«После того, как группа северокорейских солдат во вторник (8 апреля. — Прим. ред.) ненадолго пересекла сухопутную границу на юге, прежде чем вернуться на свою сторону, южнокорейские войска произвели предупредительные выстрелы», — указано в публикации.

Уточняется, что группа бойцов КНДР состояла примерно из 10 бойцов, они пересекли демаркационную линию примерно в 11:00 по мск. При этом после открытого предупредительного огня и озвученных призывов покинуть территорию Южной Кореи северокорейские военные вернулись обратно.

Как передавало ИА Регнум, аналогичная ситуация в последний раз происходила в июне 2024 года. Тогда группа северокорейских военнослужащих также пересекла военную демаркационную линию в центральной части демилитаризованной зоны. Их было от 20 до 30 человек, в руках у военных были рабочие инструменты.

Со стороны Республики Корея прозвучало предупреждение, за ним последовали предупредительные выстрелы. После этого военные КНДР вернулись на свою сторону границы, необычной активности зафиксировано не было.