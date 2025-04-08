Москва, 8 апреля, 2025, 14:37 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 102 дрона украинских формирований. Об этом 8 апреля сообщили в Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», ― говорится в ежедневной сводке о ходе спецоперации в Telegram-канале оборонного ведомства.

Кроме того, российские силы при поддержке авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии нанесли поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, цеху по производству БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции ВС России уничтожили более 50,2 тыс. беспилотников ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства противовоздушной обороны 5 апреля сбили 208 украинских беспилотников самолётного типа, а также семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

Также в течение суток российские силы нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке беспилотников, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

В Донецкой Народной Республике с начала апреля сорвали свыше 200 террористических атак беспилотников украинских формирований по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Украинские дроны над Макеевкой и Донецком обнаружила и перехватила система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса». Три беспилотника самолётного типа перехватили в Куйбышевском и Кировском районах Донецка. Украинские дроны вели разведку местности вблизи гражданских складов хранения горюче-смазочных материалов.

7 апреля российские средства противовоздушной обороны перехватили 19 беспилотников ВСУ. 13 БПЛА самолётного типа уничтожили над акваторией Азовского моря, четыре беспилотника — над Краснодарским краем и по одному — над Брянской областью и Крымом.