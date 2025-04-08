Москва, 8 апреля, 2025, 14:36 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 8 апреля приняла закон о полном запрете иноагентам заниматься образованием и просвещением.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября.

Закон вводит норму, согласно которой действие лицензии на осуществление образовательной деятельности прекращается при включении лицензиата в реестр иностранных агентов.

Кроме того, некоммерческая организация, признанная иноагентом, не может быть включена в реестр социально ориентированных НКО. Закон запрещает финансирование таких лиц не только на государственном уровне, как в настоящее время, но и на муниципальном.

Как передавало ИА Регнум, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв ранее сообщил, что после принятия данного закона иноагенты не смогут проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии не только для детей, как в настоящее время, но для любых граждан.

Депутат также отмечал: признание организации иноагентом будет означать, что действие её образовательной лицензии прекратят.

1 марта в России вступил в силу закон, который обязал иноагентов зачислять на специальный рублевый счёт доходы от интеллектуальной деятельности, продажи недвижимости и транспорта и процентов по вкладам. Воспользоваться данными денежными средствами их владельцы смогут только в случае снятия с них статуса иноагента.

Закон направлен на то, чтобы лишить предавших Россию лиц возможности обогащаться за счёт россиян и использовать против страны заработанные в ней средства, отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В марте сообщалось, что правительство РФ одобрило законопроект о новом основании для признания иноагентом. Таким основанием станет содействие исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов, если такие решения направлены против безопасности РФ. Кроме того, иноагентами будут признаны и те, кто вовлекает граждан в сбор информации в военно-технической сфере.