Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 8 апреля, 2025, 14:30 — ИА Регнум. В Новом Уренгое студент открыл стрельбу в колледже, на место происшествия выехали сотрудники полиции. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

Shatokhina Natalia/Global Look Press

«Факт зарегистрирован. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего», — передаёт «РИА Новости» слова источника.

Позже в силовых структурах сообщили, что, предварительно, пострадавших при стрельбе нет — пуля попала в интерактивную доску. Другие подробности происшествия не раскрываются.

Подобный инцидент произошёл в Новом Уренгое в октябре 2024 года. Учащийся одной из школ принёс с собой пневматический пистолет, который выстрелил внутри сумки. Пуля оставила ссадину на щеке девочки, ей оказали медицинскую помощь. В ситуации разбирались следователи, было возбуждено уголовное дело.

7 апреля в одной из средних школ Нового Уренгоя ученик пятого класса набросился на одноклассницу и ударил её ножом в спину. Во время допроса нападавший рассказал, что его постоянно травили в школе из-за лишнего веса. По его словам, больше всего его травила девочка, на которую он напал. При этом родители одноклассников школьника рассказали, что он уже не первый раз нападает на других детей.

15 января в рязанской школе №47 14-летний школьник выстрелил из игрушечного пистолета в одноклассника. Пуля угодила ребёнку в голову, пострадавшего экстренно госпитализировали. Позже одноклассники пострадавшего в беседе с ИА Регнум рассказали, что причиной стрельбы стал буллинг новенького мальчика в классе.