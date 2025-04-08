Курская область, 8 апреля, 2025, 14:26 — ИА Регнум. Российские войска приступили к зачистке села Гуево Курской области от бойцов ВСУ, которые не успели сбежать. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Населённый пункт расположен в 10 км к югу от Суджи.

«Штурмовики освободили населённый пункт и установили российский триколор на одном из зданий. Зайдя в населённый пункт, российские подразделения приступили к зачистке позиций от остатков живой силы ВСУ, которые не успели сбежать со своих позиций», — сказано в сообщении.

Ранее в этот день военное ведомство проинформировало об освобождении Гуево. Также сообщалось, что в населённом пункте было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, произведённых в странах НАТО.

Кроме того, 8 апреля в Минобороны сообщили, что потери ВСУ на данном направлении в минувшие сутки превысили 290 человек, а всего за время ведения боевых действий в Курской области — 72,7 тыс. человек и тысячи единиц военной техники.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн посетил освобождённые российскими военными сёла Малая Локня и Погребки в Суджанском районе и опубликовал снятые на месте кадры. Он отметил, что для восстановления приграничья предстоит проделать огромную работу, поскольку в сёлах мало что уцелело.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что российские военные завершают разгром украинских формирований в курском приграничье. Он отметил, что ВС РФ один за другим освобождают населённые пункты в окрестностях Суджи.