Москва, 8 апреля, 2025, 14:22 — ИА Регнум. Россия готова оказать содействие в переговорах США и Ирана. Об этом 8 апреля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Россия всегда оказывает всё возможное содействие, когда речь идёт о решении любого кризиса или конфликта. Это имеет отношение и к ситуации вокруг Ирана», — сказал он журналистам.

Руденко напомнил о проведении переговоров между Вашингтоном и Тегераном в Омане. Он также заявил, что в случае необходимости российская сторона окажет всевозможное содействие.

В заключение замглавы МИД РФ сказал, что возможная атака США на Иран грозит худшими последствиями для региона. По его словам, если эта атака всё же произойдёт, Москва не станет оказывать военную помощь Тегерану, однако примет все меры для урегулирования конфликта.

Ранее, 7 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует предстоящие в Омане прямые и непрямые контакты Ирана и США по ядерной сделке. 6 апреля Песков сообщил, что РФ находится в постоянном контакте с Ираном, и заявил о готовности российской стороны приложить все усилия для дипломатического решения данной проблемы.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта президент США Дональд Трамп направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением о переговорах по ядерной программе страны. Глава Белого дома уточнил, что рассматривает в числе прочих военный способ решения этого вопроса, однако хочет найти выход путём дипломатии.

30 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан объявил, что Тегеран отказался от прямых переговоров с Вашингтоном. После этого американский лидер предупредил Иран о масштабных бомбардировках, если Тегеран откажется выполнять договорённости по ядерной программе.

Позже иранский президент заявил, что его страна готова к конструктивным переговорам с Вашингтоном на равных, но не потерпит давления. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в свою очередь отметил: нет смысла вести прямые переговоры с США, поскольку американская сторона постоянно угрожает применением силы.

Глава Белого дома 7 апреля сообщил, что США ведут прямые переговоры с Ираном, есть надежда на сделку. Предстоящая 12 апреля встреча будет «почти на высшем уровне», добавил американский лидер.