Москва, 8 апреля, 2025, 14:18 — ИА Регнум. Российская компания ООО «Шакман моторс» совместно с китайским заводом Shaanxi Heavy Duty Automobile Co. готовят проект локализации производства грузовой техники на территории России. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель дилерского сообщества Shacman Владимир Пичугин.

Nikolay Titov/Global Look Press

«Шакман моторс» и завод Shaanxi в настоящий момент готовят проект по организации производства техники на территории Российской Федерации», — отметил он.

Пичугин также уточнил, что компания подготовила план по устранению претензий Росстандарта, из-за которых импорт и реализация грузовиков Shacman SX3258 были запрещены в РФ. По его словам, срок рассмотрения данного плана в госорганах составит около 30 дней.

ООО «Шакман моторс» является российским представителем китайского производителя грузовой техники Shacman.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря 2024 года на пленарной сессии инвестфорума ВТБ «Россия зовёт!» президент РФ Владимир Путин заявил, что между Москвой и Пекином выстраивается сотрудничество в области переноса производства китайских автомобилей на российскую территорию. Путин также сообщил, что российско-китайское сотрудничество в данной сфере началось ещё в 2015 году, подчеркнув, что оно не связано с уходом западных компаний из страны.

Глава государства добавил, что меры борьбы с китайским автомобилестроением, которые принимаются в Европе и на других рынках, являются абсолютно некорректными и политически мотивированными.