Москва, 8 апреля, 2025, 14:21 — ИА Регнум. Консультации России, КНР и Ирана по иранской ядерной программе состоятся 8 апреля. Они пройдут на экспертном уровне, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«После их завершения мы абсолютно точно проинформируем СМИ и международное сообщество о результатах», ― сказала дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства указала на то, что ситуация на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы не стабилизируется, а, напротив, ухудшается.

«Она (ситуация. ― Прим. ред.) становится всё хуже, хуже и хуже из-за неконструктивной позиции Запада», ― пояснила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта президент США Дональд Трамп направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением о переговорах по ядерной программе страны. Глава Белого дома уточнил, что рассматривает в числе прочих военный способ решения этого вопроса, однако хочет найти выход путём дипломатии.

30 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан объявил, что Тегеран отказался от прямых переговоров с Вашингтоном. После этого американский лидер предупредил Иран о масштабных бомбардировках, если Тегеран откажется выполнять договорённости по ядерной программе.

Позже иранский президент заявил, что его страна готова к конструктивным переговорам с Вашингтоном на равных, но не потерпит давления. Он также обратился к гражданам с призывом к единству и служению родине. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в свою очередь отметил: нет смысла вести прямые переговоры с США, поскольку американская сторона постоянно угрожает применением силы. Он также обвинил в Вашингтон в противоречивых заявлениях.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 1 апреля заявил, что Москва считает неуместными угрозы США о применении силы против Ирана при отказе Тегерана от ядерной сделки. По словам дипломата, такие действия американской стороны могут осложнить обстановку.

Трамп 7 апреля сообщил, что США ведут прямые переговоры с Ираном, есть надежда на сделку. Предстоящая 12 апреля встреча будет «почти на высшем уровне», добавил американский лидер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 апреля сообщил, что Москва поддержит прямые переговоры между США и Ираном на тему ядерной сделки. Представитель кремля напомнил, что Россия является сторонником урегулирования проблемы иранского ядерного досье посредством политико-дипломатических мер.