Санкт-Петербург, 8 апреля, 2025, 14:09 — ИА Регнум. Российский нападающий Арсений Грицюк объявил об уходе из петербургского хоккейного клуба СКА. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

«Петербург, спасибо за два года. Была классная атмосфера в коллективе и на арене. Не сомневаюсь, что Санкт‑Петербург ждут новые яркие победы! Армия болельщиков СКА, вы навсегда в моём сердце. Здесь я нашёл второй дом», — написал Грицюк.

24-летний форвард Арсений Грицюк играл за СКА с 2023 года. Срок действия его контракта со СКА истекает 31 мая. В сезоне-2024/2025 Грицюк сыграл 49 матчей и набрал 44 очка.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2024 года с петербургским СКА подписал контракт нападающий Евгений Кузнецов, выступавший за клубы НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз».

Где Грицюк продолжит свою карьеру, пока неизвестно. Однако, по данным ряда СМИ, хоккеист может подписать контракт с «Нью-Джерси Девилс», который в 2019 году на драфте НХЛ выбрал российского форварда в пятом раунде под общим 129-м номером.