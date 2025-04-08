Лондон, 8 апреля, 2025, 14:04 — ИА Регнум. В 2024 году неправительственная правозащитная организация Amnesty International зафиксировала 1518 случаев смертной казни, что стало рекордом за последние 10 лет. Об этом говорится на сайте организации.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Согласно ежегодному отчёту НПО, в 2024 году в мире казнили 1518 человек. При этом большинство случаев (91%) зафиксированы в мусульманских странах, среди которых Иран, Ирак и Саудовская Аравия. Уточняется, что около половины казнённых были приговорены к такому наказанию по статьям, связанным с наркотиками.

В отчёте не указаны данные по смертным казням в Китае, КНДР, Вьетнаме, Палестине и Сирии, так как у Amnesty International нет к ним доступа. В организации отметили, что в этих странах, возможно, были совершены ещё тысячи незадокументированных смертных казней.

При этом в НПО уточнили, что в 2024 году смертные приговоры осуществлялись лишь в 15 странах мира, что является рекордно низким показателем. Однако, по данным организации, само число этих казней растёт, например в Иране оно выросло за год в четыре раза, а в Саудовской Аравии — вдвое.

Как передавало ИА Регнум, 21 января президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому на федеральном уровне возобновляется смертная казнь. Генпрокурор страны в соответствии с американским законодательством должен добиваться вынесения смертного приговора за особо тяжкие преступления, включая убийство правоохранителя и совершённые нелегалами тяжкие преступления.