Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 8 апреля, 2025, 16:35 — ИА Регнум. В посёлке Горный Хабаровского края мать выбросила в сугроб босую шестимесячную девочку, ребёнка нашёл проезжающий мимо мужчина, который передал малышку соседке, потому что матери не было дома. Неделю о девочке заботилась соседка, а мать даже не пыталась отыскать своего ребёнка. Девочку изъяли из семьи, но с матерью до сих пор остаётся двухлетний брат малышки. О ситуации в семье ИА Регнум рассказали волонтёры, которые помогали детям и пытались вразумить их мать.

Социальные сети Надежда

В начале марта один из местных жителей посёлка Горный по дороге в гараж заметил в сугробе маленького ребёнка. Девочка была почти раздета, а на улице был сильный мороз. Мужчина снял с себя куртку и укутал ребёнка. Он знал Надежду — мать малышки и отнёс девочку домой. Но молодой мамы не оказалось в квартире, мужчину встретила её подруга, которая передала ребёнка соседке. Ещё неделю маленькая Мила (имя изменено) провела у неё, а мама даже не пыталась её разыскать.

«Мать выбросила ребёнка и продолжила пить, ей вообще не было дела до того, где находится дочь. Я Надежде звонила, спрашивала, где её ребёнок, а она отвечала: «Не знаю». Даже не искала малышку, ей было не до того, она записывала видео с пьянок своих, на кого она сына оставила, вообще неизвестно», — сказала волонтёр группы «Твори добро» Алания.

Оказалось, что на момент происшествия группа волонтёров «Твори добро» из Комсомольска-на-Амуре уже несколько месяцев пыталась вразумить молодую маму и помогала её детям вещами первой необходимости. По словам Алании, 21-летняя Надежда сама вышла на волонтёров и попросила о помощи в начале 2025 года. Молодая мама рассказала, что сбежала от мужчины, который её бил, без вещей и денег с двумя маленькими детьми — двухлетним Васей (имя изменено) и четырехмесячной Милой (имя изменено). Надежда пожаловалась, что ей нечем кормить детей.

«Я позвала её к себе домой, чтобы познакомиться, а она говорит: «А как я приду, у меня сегодня ребенок ничего не ел, он ел только запаренную манную кашу». Я не поняла, что это вообще такое, она объяснила, что водой манку запарила, потому что у неё ни молока нет, ничего вообще. Я была в шоке, ребёнку четыре месяца, как так! Мы ей купили смеси, памперсы, всё передали», — вспоминает волонтёр Алания.

Волонтёры поехали домой к Надежде, чтобы оценить жилищные условия и понять, какая помощь требуется детям, и были поражены обстановкой.

«Там находиться невозможно: тараканы, грязь, холодильник не работает, всё тухлое, вонь стоит. Это гадюшник откровенный! А от Нади перегаром несёт, она сама неопрятная, дети грязные, в замызганных вещах, затертых. Я отдавала вещи своего ребенка, чтобы она их переодевала», — объяснила женщина.

Обстановку в квартире волонтёры засняли на видео. На кадрах видно, как по стенам в комнате бегают тараканы, раковина на кухне сломана, а на столе стоит пепельница, полная окурков. Волонтёры навели о молодой маме справки, расспросили соседей, и выяснили, что жалостливая история про мужчину, от которого Надежда сбежала — выдумка.

«Оказалось, что никакого мужчины не было. Она просто всем врёт. Она не работает, образования у неё никакого нет, за детьми не следит. Вместо этого она выезжает за пределы поселка Горный и гуляет, посещает увеселительные заведения, где спускает детское пособие. А ещё говорили, что к ней ездят какие-то девочки, бьют её и забирают у нее детские», — рассказала женщина.

Пока Надежда пускается во все тяжкие, за детьми присматривает соседка Валентина. Женщина даже приходила наводить порядок в квартире Надежды, лишь бы создать для малышей минимальные условия для нормальной жизни. Волонтёры и соседи много раз пытались вразумить молодую маму и предлагали ей помощь с детьми. Надежда обещала исправиться, но каждый раз возвращалась к привычному образу жизни.

«Буквально через неделю после нашего приезда мне позвонили её подружки и сказали, что она выкинула ребёнка в сугроб. Это она так на 8 марта загуляла, после того как детские получила, видимо. Девочка была босая, в ползунках, без носков даже, без шапки, и в футболке. А там в посёлке снега по крыши и мороз», — возмутилась женщина.

После случившегося ребёнка изъяли у матери. Девочку отправили в инфекционное отделение Районной больницы поселка Солнечный. Но мальчик пока остаётся с матерью, потому что Надежда спрятала его от инспекторов ПДН, когда они приезжали на проверку.

«Вася в этот момент спал, я спрашивала Надежду, почему не изъяли и второго ребёнка, она призналась, что спрятала его. Я уговаривала её поехать и написать отказ, ей эти дети не нужны, она ими не занимается вообще. Она не захотела, опять обещала исправиться», — рассказала женщина.

По свидетельствам местных жителей, Надежда продолжает пьянствовать в квартире у торговцев нелегальным алкоголем. Кто занимается её старшим ребёнком в это время, неизвестно. Волонтёры пытались разыскать родственников или отцов детей Надежды, которые могли бы забрать Васю и Милу и позаботиться о них.

«У неё пьющая семья, мама — алкашка, шарится по помойкам. Сестра тоже уже лишена родительских прав. Отец — военный, но он давно живёт с другой семьёй. Дедушка есть, но ему на Надю плевать. Она из Комсомольска-на Амуре, в Горном купила квартиру за материнский капитал, туда поэтому прикатила. Я спрашивала про отцов детей. Папа мальчика — в зоне СВО, он помогает, и судя по рассказам, готов помогать ребёнку. А вот с девочкой сложнее. Там отец не уверен, что это его ребёнок. Надя говорила, что он соглашался помогать только после генетической экспертизы, чтобы быть уверенным, что она от него родила», — объяснила Алания.

Социальные сети Надежда

Теперь волонтёры обратились за помощью к губернатору Хабаровского края за помощью.

«Мы написали губернатору, чтобы разрешилась ситуация с Васей как можно скорее. В ПДН нас не слушают. Когда мы звонили, нам говорили, что нас это не касается. Спрашивали, а нам какое дело до этого ребёнка, нам что, больше всех надо? Вот такая реакция каждый раз», — возмущается женщина.

После публикации информации о брошенной в сугробе девочке прокуратура Солнечного района организовала проверку. Ведомство сообщило, что рассматривается вопрос об изъятии мальчика из семьи и передаче в социальное учреждение. Надежда в настоящий момент привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (по ст. 5.35 КоАП РФ). Помимо этого прокуратура проверит деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.