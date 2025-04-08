Москва, 8 апреля, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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Глава Подмосковья рассказал президенту о масштабных проектах в транспортной и медицинской сферах. Они обсудили и другие социальные вопросы, в том числе помощь участникам спецоперации и меры поддержки школьных учителей.

Предыдущая рабочая встреча Путина с Воробьёвым состоялась 17 июня 2024 года. Тогда губернатор информировал главу государства о социально-экономическом развитии Подмосковья, решении проблемы обманутых дольщиков, строительстве индустриальных парков и инфраструктурных объектов, модернизации жилищно-коммунальной и медицинской сфер. Отдельное внимание было посвящено мерам поддержки семей участников СВО.