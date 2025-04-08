Курск, 8 апреля, 2025, 13:50 — ИА Регнум. Суд признал трёх военнослужащих ВСУ виновными в совершении терактов в Суджанском районе Курской области и приговорил их к реальным срокам лишения свободы. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета.

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Александра Крамаренко и Анатолия Савчука приговорили к 16 годам лишения свободы, Руслана Федосеева — к 17 годам. Первые пять лет они проведут в тюрьме, остальную часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

«В августе 2024 года Крамаренко, Савчук и Федосеев в целях совершения террористических актов в составе подразделений ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. ред.) незаконно вторглись на территорию Российской Федерации. Находясь в населённых пунктах Погребки и Малая Локня Суджанского района Курской области, указанные лица, угрожая применением оружия, запугивали местное население, незаконно занимали частные домовладения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и местным жителям», — сказано в сообщении.

В ходе освобождения временно оккупированной территории Крамаренко, Савчук и Федосеев были задержаны военнослужащими ВС РФ.

Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин ранее подчеркнул, что все боевики ВСУ, особенно иностранные наёмники, которые совершили преступления против мирных жителей, находясь на российской территории, по закону являются террористами. Глава государства потребовал тщательно расследовать все преступления, которые они совершили.

Суды уже вынесли ряд приговоров. В частности, 1 апреля четверо военных ВСУ, незаконно вторгшихся в Курскую область, препятствовавших эвакуации мирных жителей, открывавших огонь на поражение по жителям и российским военнослужащим, были приговорены к срокам от 14 до 15 лет лишения свободы.