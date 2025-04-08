Суджанский район, Курская область, 8 апреля, 2025, 13:49 — ИА Регнум. Большое количество оружия и боеприпасов, произведённых в странах НАТО, обнаружено в селе Гуево Курской области, которое находилось под оккупацией ВСУ. Об этом один из российских офицеров рассказал «РИА Новости».

Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» проводят в селе зачистку.

«В подвалах села бойцами 22-го полка обнаружено много БК натовского производства. Захвачены орудия и миномёты», — уточнил офицер.

Ранее в этот день Минобороны проинформировало, что российские военные освободили Гуево, расположенное в 10 км к югу от Суджи, и нанесли поражение противнику в районе села Горналь и хутора Олешня в Суджанском районе. За сутки украинские войска потеряли на курском направлении более 290 военных, танк и другую технику.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в результате масштабного наступления российских войск на курском направлении был освобождён город Суджа и целый ряд населённых пунктов. В частности, только за неделю с 8 по 14 марта бойцы группировки «Север» освободили 28 населённых пунктов в Курской области.

Позже, 15 марта, Минобороны сообщило об освобождении деревни Рубанщина и села Заолешенка, а 28 марта — об освобождении села Гоголевка в 6 км к западу от Суджи.

Российские подразделения продолжают наступать и выдавливать противника из курского приграничья.