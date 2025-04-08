Красногорск, 8 апреля, 2025, 13:50 — ИА Регнум. Девятилетней школьнице, переехавшей с семьей из Донецкой Народной Республики в Московскую область, вручили щенка, которого ей подарил президент России Владимир Путин. Собаку девочке передали ветеринары, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

«Для вручения подарка мы пригласили Настю с мамой в Мытищинскую госветклинику, где первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области ― главный государственный ветеринарный инспектор МО Сергей Новиков воплотил мечту девочки в жизнь», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что девочка мечтала о собаке и рассказала об этом в своём письме Владимиру Путину. Подаренный щенок ― помесь шпица и лайки в возрасте четырех-пяти месяцев из приюта АНО «ЦСБЖ». Животному сделали все необходимые прививки.

Школьнице рассказали о правилах содержания, выгула, основах ухода домашнего питомца, а также зарегистрировали щенка в едином региональном реестре. Девочка решила назвать щенка Тео.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре прошлого года глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин по поручению президента России вручил 13-летней дончанке Ларисе Гогиной, отец которой погиб на фронте, защищая Родину, собаку породы шпиц. Девочка ранее в личном письме российскому лидеру попросила подарить ей щенка.

В октябре 2023 года глава государства подарил щенка породы акита-ину школьнице из Пскова Виктории Афанасьевой, которая давно мечтала о собаке. Такое желание возникло у Виктории после просмотра фильма про пса по прозвищу Хатико, который был той же породы. Подарок вручили девочке, доставив ей его на дом. Школьница, увидев щенка, расплакалась от радости. Она назвала собаку Умка.