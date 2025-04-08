Киев, 8 апреля, 2025, 14:16 — ИА Регнум. МИД Украины 8 апреля раскритиковал призыв члена конгресса США украинского происхождения Виктории Спартц отказаться от претензий на ранее входившие в состав Украины территории ради прекращения военного конфликта.

AP/TASS Виктория Спартц

Спартц ранее заявила, что киевский режим не может требовать сохранения указанных территорий, поскольку проигрывает в военном конфликте. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в соцсетях написал, что Спартц не является украинкой.

«В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и останется украинской», — заявил Тихий.

Спартц (девичья фамилия — Кульгейко) родилась в 1978 году в Черниговской области Украинской ССР. В США она переехала в 2000 году.

Ранее Спартц также призвала не голосовать на выборах, когда они состоятся, за нынешнего главу киевского режима Владимира Зеленского. Раскритиковав поведение Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля, она отметила, что если Зеленский продолжит возглавлять Украину, то будет потеряна и «остальная часть страны».

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, президент указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.

27 марта Путин предложил рассмотреть вариант введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов и приведения к власти правительства, пользующегося доверием народа. С этим правительством уже можно было бы подписывать мирные соглашения, отметил президент России.