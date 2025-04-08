Москва, 8 апреля, 2025, 13:33 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 8 апреля ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Соответствующий документ 26 марта внёс в Госдуму президент России Владимир Путин. Он был подписан в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву в январе.

Соглашение закрепит статус отношений Москвы и Тегерана как стратегических партнёров. В документе зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества на долгосрочную перспективу.

Договор охватил оборонную сферу, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии. До этого Россия и Иран руководствовались положениями Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества. Он был заключён в 2001 году сроком на 10 лет и автоматически продлевался каждые пять лет. Новый договор заключён на 20 лет.

Ранее в Госдуме отметили, что данный договор укрепит отношение двух стран как в части двустороннего сотрудничества, так и в координации действий по вопросам международного характера. Отдельное внимание в документе уделяется укреплению межпарламентского сотрудничества.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года российский лидер одобрил проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Ираном. О работе по завершению проекта договора стало известно в сентябре 2022 года. Его начали согласовывать в связи с поправками с иранской стороны.

В августе того же года секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил с визитом Тегеран и встретился с президентом Ирана. Глава республики назвал Россию стратегическим партнёром и отметил, что развитие отношений с ней находятся в приоритете. Он также заявил о необходимости ускорить реализацию соглашений между странами.