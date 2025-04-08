Москва, 8 апреля, 2025, 13:29 — ИА Регнум. Бразилия подтвердила визит президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы 9 мая в Москву. Об этом 8 апреля заявил посол России в стране Алексей Лабецкий.

Ton Molina/Global Look Press

«Да, действительно, бразильский президент получил приглашение (президента РФ. — Прим ред.) Владимира Владимировича Путина приехать на празднование 80-летия Победы в Москве, которое, как все прекрасно понимают, состоится 9 мая. И это приглашение было принято», — передаёт слова дипломата ТАСС.

Лабецкий уточнил, что на данный момент идёт проработка вопросов, связанных с организацией поездки бразильского лидера. По его словам, предстоящая встрече глав государств особо значима, поскольку именно это событие определит формат политического диалога, а также развитие связей на международной арене.

Кроме того, посол напомнил, что Бразилия была единственной страной Латинской Америки, которая принимала непосредственное участие в боях в период Второй мировой войны. Он также заявил: российская сторона высоко ценит вклад, которые внесли бразильские партнёры для достижения Победы над фашизмом.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля стало известно, что около 10 глав государств уже подтвердили своё присутствие на параде Победы. Так, в Москву 9 мая прибудет председатель КНР Си Цзиньпин. Приглашение российского лидера по телефону принял и президент Сербии Александр Вучич. Кроме личного присутствия он направит военные подразделения для участия в параде Победы на Красной площади.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо составит компанию Вучичу. Главы государств уже пришли к решению, что полетят в Москву вместе. Также на праздничные мероприятия по случаю Дня Победы прибудет президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Своё присутствие подтвердил и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он также заявил, что расчёт ВС страны будет участвовать в параде. Премьер-министр Армении Никол Пашинян тоже планирует посетить Москву 9 мая. Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил о своем участии в праздновании 80-летия Победы во время делового визита в Москву.

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что представители государства приедут в Москву для участия в торжествах. Своё желание принять участие в праздновании Дня Победы изъявил президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта.

В посольстве России в Индонезии в свою очередь заявили, что оптимистично настроены в отношении визита президента Восточного Тимора в Москву и его присутствия на параде. Также на мероприятие приедут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, премьер Индии Нарендра Моди, президент Кубы Мигель Диас-Канель, генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, президент Абхазии Бадра Гунба и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.