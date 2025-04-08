Москва, 8 апреля, 2025, 14:08 — ИА Регнум. Директор российского рэпера Паши Техника (настоящее имя ― Павел Ивлев) Марк Яровный обнародовал заключение о смерти исполнителя. Документ составлен на тайском и английском языках.

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Заключение размещено в Telegram-канале менеджера исполнителя. Основная причина смерти Павла Ивлева ― септический шок. Кроме того, судмедэксперты указали на несколько обстоятельств, приведших к смерти рэпера. Это острая дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность, пневмония неуточнённая.

Как передавало ИА Регнум, 40-летнего рэпера 27 марта экстренно госпитализировали в больницу в Таиланде и ввели в искусственную кому. Позднее стало известно, что музыкант проходил курс лечения в реабилитационном центре.

4 апреля Паша Техник пережил клиническую смерть, в тот же день вечером он скончался.

Бывшая жена артиста Ева Карицкая пообещала наказать тех, кто причастен к его кончине. В смерти музыканта она винит наркодилера по имени Эдик. По её словам, именно этот человек напоил рэпера алкоголем и накачал наркотическими веществами, хотя знал, что он закодирован. Карицкая также негативно высказалась в отношении его последней девушки Кристины, которая исчезла после известия о смерти исполнителя.

31 марта Карицкая сообщала, что у Техника была выявлена пневмония и почти на 100% поражены лёгкие. Причиной могла стать бактериальная инфекция. На фоне серьёзного поражения печени и других органов медики давали неблагоприятный прогноз. Музыканта подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Яровный ранее сообщил, что в свидетельстве о смерти Паши Техника стоит заключение тайских врачей ― лёгочная инфекция. По его словам, тело рэпера 8 апреля отправили в Россию, в Москве оно будет утром 9 апреля. После транспортировки станут известны дата и место прощания, церемония которого будет открытая.

Прощание с рэпером Пашей Техником пройдёт в храме Петра и Павла в московском районе Лефортово. Мать музыканта пожелала, чтобы прощание с ним прошло в той же церкви, в которой его крестили.