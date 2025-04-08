Москва, 8 апреля, 2025, 13:21 — ИА Регнум. ВСУ в течение суток дважды атаковали объекты российской энергетики. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Максим Блинов/РИА Новости

«Киевский режим в нарушение российско-американских договорённостей о прекращении с 18 марта т. г. (текущего года. — Прим. ред.) на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетики», — сказано в сообщении.

В Курской области утром 7 апреля в результате атаки украинского ударного БПЛА из-за повреждения проводов в пролёте опор отключилась высоковольтная линия «Курская АЭС — Металлургическая». В Запорожской области тем же утром в результате атаки дрона по электроподстанции «Новогорьевка» был повреждён радиатор трансформатора.

Накануне, 7 апреля, в военном ведомстве проинформировали, что ВСУ, продолжая ежедневные атаки на энергоинфраструктуру России, за прошедшие сутки шесть раз атаковали объекты энергетики в пяти регионах РФ.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп выступил с инициативой, чтобы Москва и Киев ввели временный мораторий на взаимные удары по энергообъектам. Путин принял предложение, отдав соответствующий приказ ВС РФ. Москва соблюдает мораторий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился с инициативой Трампа, заявив, что якобы всегда был сторонником прекращения ударов, при этом в тот же день ВСУ атаковали энергетический объект на территории Краснодарского края. В Минобороны РФ отмечали, что Киев продолжает нарушать мораторий, ежедневно атакуя энергообъекты России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что соблюдение Россией моратория на удары по энергообъектам демонстрирует её настрой на достижение мира на Украине. Он добавил, что Москва информирует Вашингтон о несоблюдении Киевом соглашения, но со стороны США пока нет реакции.