Вашингтон, 8 апреля, 2025, 13:19 — ИА Регнум. Соединённые Штаты рассматривают возможность вывода около 10 тыс. военнослужащих с территории Восточной Европы. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников.

AP/TASS

«Высокопоставленные чиновники министерства обороны США рассматривают предложение о выводе до 10 тыс. военнослужащих из Восточной Европы, что вызывает обеспокоенность на обоих континентах», — говорится в публикации.

Опрошенные чиновники уточнили, что в Штаты могут вернуть солдат, которые в 2022 году были размещены в странах Восточной Европы, граничащих с Украиной, по указу экс-президента США Джо Байдена. Всего там размещено около 20 тыс. бойцов, а сейчас речь идёт о выводе половины этого контингента.

Также отмечается, что возможный вывод американских сил вызывает опасения на Западе, ведь это укрепляет позиции России в регионе. Кроме того, такой шаг Вашингтона подкрепит опасения многих европейских чиновников о том, что США отвернулись от своих «давних союзников».

Как передавало ИА Регнум, в феврале также сообщалось о планах президента США Дональда Трампа снести расположенную в Греции военную базу, используемую для поставок вооружений киевскому режиму. В местной газете «Демократия» также призвали серьёзно относиться к словам главы Белого дома о выводе американских войск из НАТО.