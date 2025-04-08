Москва, 8 апреля, 2025, 13:07 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва получила народную любовь, однако не оценила и пренебрегла ею. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Это действительно страшный пример. Получив народную любовь, к сожалению, человек не оценил её, пренебрег», — отметила дипломат в беседе с YouTube-каналом МГИМО 360.

При этом Захарова уточнила, что не хочет осуждать певицу. По её словам, личная история Пугачёвой не повлияет на популярность песен, которые были созданы усилиями многих музыкантов и поэтов.

Спикер МИД также вспомнила о травле, которую звезда эстрады устроила поэту-песеннику Илье Резнику.

Как передавало ИА Регнум, Пугачёва вместе со своим мужем Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) покинула Россию после начала спецоперации на Украине.

Некоторое время пара жила в Израиле. В декабре 2023 года Галкин признал, что их жизнь стала намного хуже после отъезда из России, и его жена с этим полностью согласна. Однако позже певица заявила в видеообращении в соцсетях, что «нормальные люди» в Россию возвращаться не собираются.