Москва, 8 апреля, 2025, 13:00 — ИА Регнум. ЦБ: Без повышения ключевой ставки инфляция ударила бы по кошелькам сильнееПредприниматели и обычные граждане ощущали бы инфляцию гораздо сильнее, если бы Банк России не повысил ключевую ставку до 21% годовых. Об этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Без повышения ключевой ставки и граждане, и бизнес ощущали бы инфляцию на своих кошельках и издержках на порядок сильнее, чем сейчас. И инфляция, а не рост процентных ставок, съедает зарплаты, пенсии», — сказала Набиуллина и подчеркнула, что зарплаты и пенсии должны быть защищены от роста цен.

По её словам, недельные показатели говорят о продолжающемся замедлении инфляции в России. Если смотреть на месячные темпы, инфляция снижается, добавила глава ЦБ.

Набиуллина отметила работу правительства по развитию экономики и подчеркнула, что ЦБ находится с ним в тесном взаимодействии.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта Банк России на очередном заседании совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% третий раз подряд. В ЦБ отметили, что текущее инфляционное давление снизилось, но остаётся высоким, особенно в устойчивой части. При этом рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

До текущего уровня ЦБ поднял ставку 25 октября 2024 года. В феврале Набиуллина отмечала, что ЦБ начнёт снижать ключевую ставку только тогда, когда инфляция в стране будет стабильно снижаться в направлении целевой отметки в 4%.

Отечественные аналитики не исключили, что ключевая ставка пойдёт вниз в третьем квартале или в конце года. На это решение, указали они, могут повлиять улучшение геополитического фона и позитивные перспективы курса рубля.