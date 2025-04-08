Москва, 8 апреля, 2025, 12:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли более 290 военных в Курской области. Об этом 8 апреля сообщило Минобороны РФ.

РИА Новости

«За сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены танк, три бронетранспортёра, четыре боевые бронированные машины», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, украинская армия лишилась семи автомобилей и двух миномётов, а также четырёх пунктов управления БПЛА.

Также за прошедшие сутки подразделения группировки российских войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трёх десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районе Горналя и Олешни.

По данным министерства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 72 760 военных, 405 танков, 331 БМП, 300 бронетранспортёров, 2260 боевых бронированных машин, свыше 2,6 тыс. автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.

Как передавало ИА Регнум, российские силы 8 апреля освободили населённый пункт Гуево в Курской области.

Вооружённые силы Украины 7 апреля в приграничье Курской области потеряли более 150 бойцов и два пункта управления дронами. Также российские военные уничтожили бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и миномёт украинской армии и нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трёх десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Горналь, Гуево, Олешня.

Днём ранее, 6 апреля, украинские формирования потеряли более 170 военных в Курской области. Кроме того, ВС России ликвидировали четыре пункта управления беспилотниками. В этот же день подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Басовка Сумской области.