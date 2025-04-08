Курск, 8 апреля, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе Горналя и Олешни в Курской области. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Александр Река/ТАСС TASS

«Нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Горналь и Олешня», — сказано в сообщении.

Также военное ведомство проинформировало об освобождении в Курской области населённого пункта Гуево. Потери ВСУ на данном направлении в минувшие сутки превысили 290 человек.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн посетил освобождённые российскими военными сёла Малая Локня и Погребки в Суджанском районе и опубликовал снятые на месте кадры. Он отметил, что для восстановления приграничья предстоит проделать огромную работу, поскольку в сёлах мало что уцелело.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что российские военные завершают разгром украинских формирований в курском приграничье. Он отметил, что ВС РФ один за другим освобождают населённые пункты в окрестностях Суджи. Минобороны РФ проинформировало, что только за период с 8 по 14 марта было освобождено 28 населённых пунктов в Курской области, включая Суджу.