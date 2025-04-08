Москва, 8 апреля, 2025, 12:44 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил России освободили населённый пункт Гуево в Курской области. Об этом 8 апреля проинформировало Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождён населённый пункт Гуево Курской области», — сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

За сутки потери украинских формирований превысили 290 бойцов. Также ВС РФ ликвидировали танк, три бронетранспортёра, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два миномёта, а также четыре пункта управления БПЛА противника.

По данным Минобороны на 14 марта, российские войска за неделю освободили 28 населённых пунктов Курской области. Также ведомство сообщило об освобождении в указанный период населённого пункта Новенькое в Сумской области.

15 марта стало известно об освобождении Рубанщины и Заолешенки. 28 марта российские войска освободили населённый пункт Гоголевка в Курской области. Село располагается в 6 км к западу от Суджи и в 3,5 км от государственной границы.

Позже офицер группировки войск «Север» сообщил, что российские штурмовики захватили в селе Гуево арсенал боеспособных противотанковых гранатомётов NLAW западного производства.

За весь период боёв на курском направлении противник потерял более 72 760 бойцов, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 300 бронетранспортёров, 2260 боевых бронированных машин, 2644 автомобиля, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники.