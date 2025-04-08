Москва, 8 апреля, 2025, 12:36 — ИА Регнум. Замысел совместных матчей Континентальной и Национальной хоккейных лиг пока является лишь гипотетическим, никакой конкретики нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Sychkova Ekaterina/Global Look Press

«Идея чисто гипотетическая была высказана. Никакой конкретики нет. Как можно критиковать то, чего нет», — ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле относятся к критике возможных совместных матчей.

Он добавил, что всегда находятся те, кто критикует что-либо, поэтому стоит «оставить им эту возможность».

Как сообщало ИА Регнум, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 18 марта договорились о проведении матчей между НХЛ и КХЛ. В тот же день вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли поддержал идею провести матчи с игроками КХЛ для сближения двух стран.

На следующий день, 19 марта, министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что российская сторона начала прорабатывать идею о совместном матче, но возможную дату проведения такой игры не назвал.

Российский капитан и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, 6 апреля обновивший исторический рекорд по числу голов в НХЛ, назвал возможный совместный матч первым шагом к отмене несправедливых, неспортивных ограничений. По его словам, такая игра стала бы большим спортивным событием для хоккейных фанатов в России и США. Спортсмен подчеркнул, что обе страны воспитали большое количество легендарных игроков, известных во всём мире.