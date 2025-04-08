Москва, 8 апреля, 2025, 12:37 — ИА Регнум. Москва поддержит прямые переговоры между США и Ираном на тему ядерной сделки. Об этом в ходе брифинга 8 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Безусловно, потому что мы неоднократно говорили, что мы являемся сторонниками урегулирования проблемы иранского ядерного досье посредством политико-дипломатических мер. Если это будет так, это можно будет только приветствовать», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Российская сторона приветствует предстоящие в Омане прямые и непрямые контакты Ирана и США по ядерной сделке, заключил официальный представитель Кремля.

Днём ранее Песков сообщил, что Россия находится в постоянном контакте с иранской стороной по теме ядерной сделки. Пресс-секретарь президента РФ также заявил: Москва готова приложить все усилия для дипломатического решения данной проблемы.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта президент США Дональд Трамп направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением о переговорах по ядерной программе страны. Глава Белого дома уточнил, что рассматривает в числе прочих военный способ решения этого вопроса, однако хочет найти выход путём дипломатии.

30 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан объявил, что Тегеран отказался от прямых переговоров с Вашингтоном. После этого американский лидер предупредил Иран о масштабных бомбардировках, если Тегеран откажется выполнять договорённости по ядерной программе.

Позже иранский президент заявил, что его страна готова к конструктивным переговорам с Вашингтоном на равных, но не потерпит давления. Он также обратился к гражданам с призывом к единству и служению родине. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в свою очередь отметил: нет смысла вести прямые переговоры с США, поскольку американская сторона постоянно угрожает применением силы. Он также обвинил в Вашингтон в противоречивых заявлениях.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 1 апреля заявил, что Москва считает неуместными угрозы США о применении силы против Ирана при отказе Тегерана от ядерной сделки. По словам дипломата, такие действия американской стороны могут осложнить обстановку и вызвать эффекты, которые потребуют многократно больших усилий для нивелирования опасности возникновения еще одного очага напряженности или открытого конфликта на Ближнем Востоке.