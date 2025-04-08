Москва, 8 апреля, 2025, 12:38 — ИА Регнум. Российско-американские переговоры, которые должны состояться 10 апреля в Стамбуле, пройдут по линии МИД. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Belkin Alexey/Global Look Press

«С нашей стороны это будет по линии министерства иностранных дел. Соответственно, ждите информацию от них, от наших коллег из МИД», — сказал Песков журналистам в ходе ежедневного брифинга.

Песков отметил, что Москва и Вашингтон прикладывают «изрядные усилия» для нормализации двухсторонних отношений, которым, по его словам, был нанесен страшнейший ущерб предыдущей администрацией США.

«В настоящий момент очень сложно себе представить начало таких переговоров, потому что сам факт начала переговоров по вопросам стратегической безопасности, контроля над вооружениями подразумевает определенный уровень двухсторонних отношений и взаимного доверия», — добавил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что РФ и США, при наличии соответствующей политической воли двух президентов, еще только предстоит восстановить взаимное доверие и наладить сотрудничество между странами.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США готовят новую встречу. Он отметил, что Москва и Вашингтон с одобрения президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа работают над темой ликвидации «так называемых раздражителей», которые мешают работе посольств в обеих столицах.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что новые контакты между Россией и Соединенными Штатами Америки возможны уже на следующей неделе.

До этого Песков отметил, что Кремль сохраняет осторожный оптимизм по поводу переговоров с США. Он добавил, что ведется кропотливая работа по разным каналам связи с американской стороной. Песков также напомнил, что Путин остается открытым для диалога со своим американским коллегой.

Последние российско-американские переговоры состоялись в Стамбуле 27 февраля. Диалог между представителями стран продолжался более шести часов. В ходе них обсуждалась нормализация работы диппредставительств двух стран.