Москва, 8 апреля, 2025, 12:35 — ИА Регнум. План Латвии уничтожить треть монументов над братскими могилами в преддверии 80-летия Победы является позором для этой страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Стрингер/РИА Новости

7 апреля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что власти Латвии прорабатывают планы массового уничтожения расположенных на территории страны военных мемориалов. Отмечается, что на территории республики было запланировано в максимально сжатые сроки избавиться от трети монументов над братскими могилами советских воинов-освободителей.

«Проявлять подобное неуважение и таким образом относиться к памяти по отношению к тем, кто спас тебя от фашизма — наверное, это позор для страны, и горе тому народу, который воюет со своей историей», — отметил Песков.

Как передавало ИА Регнум, Латвия стала одной из первых республик бывшего СССР, которая практически полностью искоренила советское население в монументальном искусстве. После начала спецоперации на Украине эпизодов вандализма в отношении советских памятников стало ещё больше.

Так, 9 мая 2023 года латвийские правоохранители задержали 17 человек, которые возложили цветы к снесённым памятникам советским воинам и носили символы победы в Великой Отечественной войне.