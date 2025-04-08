Москва, 8 апреля, 2025, 12:35 — ИА Регнум. В нынешних условиях вряд ли возможно говорить о переговорах по мирному договору с Японией, заявил 8 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ilya Galakhov/Global Look Press

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления МИД Японии о том, что Токио выступает за такие переговоры. При этом японское ведомство в своей публикации снова назвало Курильские острова «незаконно оккупированными».

Никаких контактов с японскими властями в настоящее время нет, отметил Песков. Япония, говоря о якобы имеющемся желании заключить мирный договор, в действительности присоединилась к враждебным по отношению к РФ действиям, подчеркнул он.

«Мы исходим из реального положения дел. В этих условиях вряд ли приходится говорить о каких-либо переговорах», — заявил пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Токио утвердил очередной пакет антироссийских санкций. МИД РФ предупредил Токио о предстоящем ответе. В марте Россия запретила въезд в страну главе МИД Японии Такэси Ивая, а также ряду дипломатов и предпринимателей.

В июне 2024 года президент Владимир Путин отмечал, что условий для возобновления диалога по мирному договору с Японией на данный момент нет. Глава государства напомнил, что японская сторона присоединилась к призывам Запада о «достижении стратегического поражения» РФ.

Япония продолжает публично именовать Курильские острова своими территориями. Москва неоднократно напоминала, что советские войска заняли Южные Курилы в результате операции в ходе войны с Японией, союзницей нацистской Германии, и что Япония 2 сентября 1945 года подписала акт о капитуляции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что никаких обсуждений темы принадлежности Южных Курил быть не может. Она подчеркнула, что никакие заявления Токио не смогут изменить эту реальность, и посоветовала властям Японии не тратить время на прочтение повторяющихся из года в год заявлений.