Москва, 8 апреля, 2025, 12:37 — ИА Регнум. Все вопросы, касающиеся деталей спецоперации, должны быть адресованы Минобороны. Об этом в ходе ежедневного брифинга 8 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о словах главы киевского режима Владимира Зеленского про присутствие бойцов ВСУ на территории Белгородской области.

Vincenzo Circosta/Global Look Press

«Это касается непосредственно деталей специальной военной операции, и поэтому такие вопросы должны быть адресованы нашему Министерству обороны. Вы знаете, что про реальное положение на поле боя мы не даем информацию», — сказал Песков журналистам.

Ранее 8 апреля Зеленский в видеообращении заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы удерживают позиции в Белгородской области, проводя там активные операции для «защиты украинских территорий».

19 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные завершают разгром украинских формирований в курском приграничье. По его словам, ВС РФ один за другим освобождают населённые пункты в окрестностях Суджи.

По данным Минобороны РФ, по состоянию на 8 апреля суточные потери украинских формирований в курском приграничье превысили 290 бойцов. Также ВС РФ ликвидировали танк, три бронетранспортёра, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два миномёта, а также четыре пункта управления БПЛА противника. За весь период боёв после вторжения противника в Курскую область ВСУ потеряли более 72 760 бойцов, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 300 бронетранспортёров, 2260 боевых бронированных машин, 2644 автомобиля, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники.