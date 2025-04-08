Москва, 8 апреля, 2025, 12:37 — ИА Регнум. В настоящее время трудно представить, что между Россией и США начнутся переговоры о возобновлении соглашения СНВ-III. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«В настоящий момент очень сложно себе представить начало таких переговоров», — отметил спикер Кремля, отвечая на вопрос журналиста о возобновлении СНВ-III или же подписания СНВ-IV.

Песков уточнил, что переговоры по вопросам стратегической безопасности и контролю над вооружениями требуют определённого уровня двусторонних отношений и взаимного доверия.

Однако, по его словам, российско-американские отношения необходимо сперва восстановить от ущерба, нанесённого во времена предыдущей администрации США.

Как передавало ИА Регнум, ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что даже при окончательном урегулировании украинского конфликта ядерное разоружение будет невозможно в ближайшие десятилетия. По его словам, мир будет создавать новые, более разрушительные виды оружия, а всё новые страны будут обретать ядерные арсеналы.